Caminhão de gelo estava parado na rua Rodolfo Dantas, em Copacabana, quando foi abordado por fiscaisReprodução/TV Globo

Publicado 23/01/2023 16:03 | Atualizado 23/01/2023 16:14

Rio - Um motorista de caminhão de gelo que denunciou fiscalização da Secretaria de Ordem Pública (SEOP) na semana passada, foi desmentido, nesta segunda-feira, após a pasta divulgar vídeo de câmeras de monitoramento. Num primeiro momento, Wellington Pedrosa dizia que agentes o acusaram indevidamente de ser ambulante, mas imagens comprovaram a venda irregular.

De acordo com o registro, é possível ver o caminhão carregado de gelo parado na Rua Rodolfo Dantas, em Copacabana, no dia 31 de dezembro, por volta das 12h. As imagens mostram o empresário ao lado do veículo e pessoas chegando e saindo com sacos de gelo.

Em entrevista ao RJTV, da TV Globo, no último dia 19, o motorista teria dito que fiscais apareceram e o acusaram de ser ambulante, sem nem sequer olhar a nota fiscal que ele tinha do material. O gelo seria entregue no hotel ao lado do local onde o caminhão ficou parado.

Segundo o motorista, ao questionar a atitude dos fiscais, ele teria recebido voz de prisão de um agente que estava sem identificação no colete. Após a abordagem, o caminhão foi lacrado com a carga de gelo, apreendido e levado para o depósito.