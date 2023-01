Protesto de moradores da Cidade de Deus fecha para trânsito a Avenida Miguel Salazar - Reprodução

Publicado 24/01/2023 21:27 | Atualizado 24/01/2023 21:36

Rio – Um protesto de moradores fechou a Estrada Miguel Salazar, na noite desta terça-feira (24), na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Os manifestantes interditaram a pista com objetos em chamas.

O tráfego segue desviado para a Rua Edgard Werneck e pela Avenida Antonieta Campos da Paz, segundo o Centro de Operações Rio (COR).

Protesto dos moradores na Comunidade Cidade de Deus pic.twitter.com/FtNWV7QrIq — @INSTA: FavelaCaiuNoFace (@FavelacaiunFc) January 24, 2023

Há muita sujeira na pista, de acordo com o COR, e a Comlurb está a caminho do local para realizar a limpeza. Após o serviço, a via deverá ser liberada.

A polícia informou que, de acordo com o Comando do 18º BPM (Jacarepaguá), neste momento, o policiamento está sendo reforçado na Avenida Miguel Salazar, altura da comunidade da Cidade de Deus. A Polícia Militar disse ainda que, até o momento, não se tem conhecimento do que motivou o fechamento temporário da via.

Tiroteios na região

A Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, viveu momentos de tensão na noite desta terça-feira (24) com intensos tiroteios entre policiais militares e criminosos . A situação acontece desde as primeiras horas do dia e já se estendeu para outros bairros da Zona Oeste como a Gardênia Azul.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHq) reforçaram o patrulhamento na região. A PM ressaltou que a situação foi controlada por volta das 20h30 e o policiamento reforçado. A instituição informou que os policiais irão permanecer na região para garantir a segurança dos moradores.

Recentemente, a região vem sendo palco de confronto entre traficantes e milicianos, que disputam o controle do território. Ainda há a suspeita de criminosos do Comando Vermelho (CV), oriundos da CDD, serem os responsáveis por uma suposta invasão da facção na Gardênia Azul, na noite desta segunda-feira (23), a mando de Edgar Alves de Andrade, também conhecido como Doca e Urso, um dos líderes da facção atuante na Penha, na Zona Norte.