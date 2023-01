Renato Tostes Carvalho, de 48 anos, era lotado no 33º BPM (Angra dos Reis) e estava na corporação há 23 anos - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 24/01/2023 19:54

Rio - Um policial de folga foi executado a tiros por criminosos, no início da tarde desta terça-feira (24), em Paraty, Costa Verde do Rio. O primeiro sargento Renato Tostes Carvalho, de 48 anos, passava em sua moto pela Rodovia Rio-Santos, quando foi alvo de disparos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, o carro dos criminosos emparelhou ao lado da moto do militar e disparou. O caso aconteceu na BR-101, na altura da entrada da Praia de São Gonçalo.

Renato, que era lotado no 33º BPM (Angra dos Reis), estava a caminho do trabalho. Depois de ser baleado, ele chegou a ser socorrido por colegas de farda para o Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty, mas não resistiu.

A morte do PM é investigada pela 167ª DP (Paraty). Segundo a Polícia Civil, já foi feita perícia no local e no veículo da vítima em busca de pistas que possam levar a autoria do crime. Câmeras de segurança e testemunhas também são buscadas.

Renato ingressou na PM em março de 2000 e atualmente fazia parte do efetivo da P2, que é o serviço reservado. Ele deixa esposa e filhos. Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento do militar.