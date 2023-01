Homem em moto é arremessado por caminhonete em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio - Reprodução/Rede social

Homem em moto é arremessado por caminhonete em Campo Grande, na Zona Oeste do RioReprodução/Rede social

Publicado 24/01/2023 19:38

Rio - Um motociclista, identificado como Leonardo Henrique Ferreira, de 23 anos, foi bruscamente arremessado para o alto durante um acidente de trânsito na Rua Aricuri, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, na noite de domingo (22). As câmeras de segurança da rua registraram a ação imprudente do condutor da caminhonete envolvida no acidente. Ao fazer uma curva, o motorista troca de pista e fica na contramão, atropelando Leonardo, que estava trafegando no sentido correto.

O motociclista "voa" na rua e cai fortemente no chão. O motorista da caminhonete chega a diminuir a velocidade, mas logo vai embora sem prestar socorro.

Veja o vídeo:

Leonardo foi socorrido ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, com ferimentos no pé e uma vértebra quebrada. Mesmo com a gravidade do acidente, o motociclista passa bem e já recebeu alta. O caso não foi registrado na Polícia Civil até o momento.