Homem é preso por agentes do Niterói Presente após agredir e roubar idosa - Divulgação

Publicado 24/01/2023 17:01

Rio - Agentes do Niterói Presente prenderam, na manhã desta terça-feira (24), um homem, de 29 anos, acusado de agredir uma idosa de 68 anos próximo ao terminal das barcas, em frente ao Shopping Bay Market, na região central do município. Segundo a vítima, o criminoso acertou um soco em seu rosto e uma mulher que o acompanhava levou sua bolsa. Na delegacia, foi verificado que o suspeito já tinha anotação criminal prévia por tráfico de drogas. Ele não teve a identificação revelada.



Durante patrulhamento de rotina, policiais foram avisados por pedestres que a dupla havia acabado de roubar uma mulher em frente ao shopping. No local, conseguiram coletar as características físicas dos suspeitos com a vítima e encontraram o homem, prontamente reconhecido pela idosa, em um ponto da Avenida Visconde Rio Branco, onde recebeu voz de prisão em flagrante. A outra assaltante não foi localizada.



Após o roubo, as partes envolvidas foram levadas à 76ª DP (Niterói) para registrar a ocorrência. A vítima, no entanto, foi encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima para receber atendimento médico por causa da agressão.

O criminoso permanece preso e está à disposição da Justiça.