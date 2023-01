Cássia esteve nesta terça-feira (24) na 41ª DP (Tanque) para realizar denúncia contra hospital onde mulher teve a mão amputada - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 24/01/2023 15:35 | Atualizado 24/01/2023 15:45

Rio - Mais uma mulher realizou uma denúncia contra o Hospital NotreDame Intermédica Jacarepaguá, na Zona Oeste, local onde Gleice Kelly, de 24 anos, teve a mão e o punho esquerdos amputados após dar à luz , no dia 9 de outubro do ano passado. Segundo Cássia Maria Solaris de Paulo da Silva, que esteve na 41ª DP (Tanque) nesta terça-feira (24), há dois anos, a filha que estava grávida perdeu o bebê e morreu três dias depois por erro médico.Ela conta que a filha tinha 37 anos, era dentista e estava na primeira gravidez. Segundo a denúncia, ao perder o bebê, a equipe médica esperou 12 horas para realizar a cesariana e não deu a medicação correta para Tatiana.“Foi um erro médico muito grande e eles sabiam. Eles não deram a medicação adequada, ela tinha perdido o bebê e eles enrolaram muito para fazer a cesariana. Ela perdeu o bebê por volta das 9h e só fizeram a cesárea às 21h. Eu denunciei no plano, e a resposta que eles deram foi a mesma para essas moças, que trocaram a equipe médica, então como que os crimes se repetem?”, questionou.Cássia informou que estava conformada, apesar de ainda ser muito doloroso, mas que ao ver o caso da Gleice Kelly e de outras mulheres que denunciaram a unidade , tomou coragem para expor o caso da filha.“Isso não pode ficar impune, é muito doloroso vir e falar sobre isso, mas eu me reuni de coragem porque foram duas vidas. Minha filha era dentista, linda, nova, era o primeiro filho dela, e que equipe médica é essa que mata? Porque eles mataram. Na véspera que ela foi lá, eles não fizeram ultrassonografia nela. Se tivesse feito, o bebê não morreria. Depois de três dias dela perder o bebê, eles não deram um antibiótico pra ela, uma medicação, nada, eu estou com toda a documentação. Eles também não deram nenhuma explicação, deram alta, ela foi pra casa e começou a passar mal. Quando voltamos no hospital, eu só me lembro da diretora perguntando se eu acreditava em Deus e mandando eu rezar. Nessa hora eu pensei que tinha algo errado. Fora a equipe grossa toda vida, sem humanidade para tratar as pessoas”, contou.Cássia afirmou também que a filha era sadia, praticava esportes e cuidava da saúde. “O pré-natal dela foi perfeito, eles mataram a minha filha. Eu dou aula em uma universidade e vários colegas apontaram vários erros no prontuário dela”, finalizou.