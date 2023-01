Bombeiros foram acionados para conter princípio de incêndio - Reprodução

Publicado 20/01/2023 14:55

Rio - O Hospital do Cérebro Paulo Niemeyer, na Rua do Resende, no Centro da Cidade, teve um princípio de incêndio no começo da tarde desta sexta-feira (20). Imagens recebidas pela reportagem do DIA mostram o deslocamento de um grande contingente de carro dos Bombeiros até o local.

Bombeiros do Quartel Central foram acionados para um princípio de incêndio no Hospital do Cérebro Paulo Niemeyer, no Centro do Rio. A situação já foi controlada e não há informação de vítimas.

Segundo a assessoria de imprensa da corporação, o Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h. Militares do quartel central foram deslocados para o local.



Segundo os militares, a situação já foi totalmente controlada e não houve feridos.