Foram apreendidos uma réplica de pistola e um equipamento bloqueador de sinal - Reprodução/PMERJ

Foram apreendidos uma réplica de pistola e um equipamento bloqueador de sinalReprodução/PMERJ

Publicado 20/01/2023 15:09

Rio - Um homem foi preso após um intenso confronto com policiais do 15º BPM (Duque de Caxias), na tarde desta sexta-feira (2). De acordo com a corporação, o tiroteio ocorreu durante uma ação contra um roubo de carga na Rodovia Washington Luís e os agentes trocaram tiros com criminosos da comunidade Vai Quem Quer, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e prestou apoio aos militares, que ficaram encurralados durante o confronto.

Ação rápida do #15BPM frustra roubo de carga e prende suspeito na Rodovia Washington Luís, altura da Comunidade Vai Quem Quer - Duque de Caxias.

O detido portava uma réplica de pistola e um equipamento bloqueador de sinal.

Ocorrência em andamento. pic.twitter.com/3H83WDYEUC — @pmerj (@PMERJ) January 20, 2023

O preso estava uma réplica de pistola e um equipamento bloqueador de sinal, que foram apreendidos. O caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias).