PMs prendem oito pessoas que furtavam peças de linha férrea em Volta Redonda - Reprodução/Redes Sociais

PMs prendem oito pessoas que furtavam peças de linha férrea em Volta RedondaReprodução/Redes Sociais

Publicado 20/01/2023 15:14

Rio – Oito homens foram presos por policiais da 2ª Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm), nesta sexta-feira (20), após furtar equipamentos da linha férrea em Volta Redonda, no Sul Fluminense.

Segundo o registro da PM, o bando estava em uma área isolada por onde passa uma ferrovia com sacos onde mantinham as peças retiradas dos trilhos da ferrovia.

Após a prisão, o grupo e todo o material arrecadado pelos policiais foram levados para a 93ª DP (Volta Redonda), onde o caso foi registrado.Na capital, em dezembro, o furto de cabos da linha férrea, nas proximidades da estação Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio, levou à suspensão dos veículos da SuperVia, no ramal Japeri. Por conta disso, a primeira viagem no trecho Japeri - Central do Brasil saiu às 5h, 1 hora após o normal. Já o intervalo médio do ramal ficou com 30 minutos de espera.Também em dezembro, na Baixada Fluminense, Policiais Militares do 20º BPM prenderam em flagrante dois homens que furtavam cabos da malha ferroviária, altura da estação de Mesquita.