Estação Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Estação Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 16/12/2022 09:39

Rio - A circulação dos trens da SuperVia, no ramal Japeri, precisou ser suspensa na manhã desta sexta-feira (16) por causa de furtos de cabos que afetaram o sistema da rede aérea. O caso aconteceu nas proximidades da estação Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio.



A primeira viagem no trecho Japeri - Central do Brasil saiu às 5h, 1 hora após o normal. O intervalo médio do ramal encontra-se com 30 minutos de espera. A concessionária ainda lamentou que problemas alheios ao controle da empresa prejudiquem a operação e a prestação de serviço a seus clientes.

Na internet, clientes da empresa reclamam sobre a demora no intervalo do ramal. Um homem publicou: "Cadê o expresso pra central? No painel dava só 5 min pra chegar e já fazem mais de 20 e nada". Uma outra pessoa ainda incentivou a população a procurar outra forma de locomoção, "Intervalo muito grande neste momento no ramal de Japeri sentido central do Brasil na estação de Deodoro. Estação super lotada. População da região procurem outro meio de transporte".

Já uma mulher, declarou no Twitter estar chateada com com a posição da concessionária, "Eu fico muito chateada com o que a supervia faz com as pessoas . Agente chega em Deodoro às 07:10 e fica mais de 40 minutos esperando o trem Japeri e quando ele chega o mesmo ainda fica quase 20 minutos parado esperando ordem de circulação para sair . Já são 08:19".

Outro internauta ainda comentou sobre ter se programado para um evento checando o horário no site da SuperVia, mas o trem acabou não chegando no tempo esperado. Ele disse: "Eu me programei, vi no site o horário do trem, pra ver a formatura do meu filho e do nada o trem para Japeri vai demorar 42 minutos pra chegar, sendo que no site estava faltando 5 minutos".

Intervalos dos trens na manhã desta sexta-feira:



Ramal Deodoro - Santa Cruz (pico de 5h às 8h)



Entre Santa Cruz e Central do Brasil – intervalo médio de 10 minutos

Das 8h às 17h, haverá serviço de manutenção nas proximidades da estação Santa Cruz.





Ramal Japeri (pico de 5h às 8h)



Entre Japeri e Central do Brasil – Intervalo médio de 30 minutos





Ramal Belford Roxo (pico de 5h às 8h)



Intervalo médio de 25 minutos





Ramal Saracuruna (pico de 5h às 8h)



Central a Gramacho - intervalo médio de 20 minutos

Gramacho a Saracuruna – intervalo médio de 24 minutos