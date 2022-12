Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio - Arquivo/ Marcos Porto/Agência O DIA

16/12/2022

Rio - Moradores de Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, e trabalhadores que precisam passar pelo bairro para voltar para casa se assustaram com um intenso tiroteio por volta das 19h50 desta sexta-feira (16). Quem estava no Morro do Juramento também ouviu os disparos, que teriam durado cerca de 40 minutos.



Rodrigo Barbosa Marinho, mais conhecido como Titio Rolinha, chefe do tráfico no Morro do Juramento Divulgação

Informações iniciais dão conta que o Terceiro Comando Puro (TCP) tenta invadir áreas do Morro do Juramento, que atualmente são dominadas pelo Comando Vermelho (CV). A região está sem um chefe do tráfico, já que Rodrigo Barbosa Marinho, o 'Titio Rolinha' , de 49 anos, foi morto no início de dezembro, durante um confronto entre policiais militares, CV e TCP.

Segundo relatos, cerca de 20 pessoas precisaram de abrigar em uma pizzaria do bairro para se protegerem dos disparos. Há ainda a informação de que equipes da Polícia Militar estão no local, mas o fato ainda não foi confirmado pela corporação.

A orientação nos grupos de moradores é evitar locais próximos à estação de Metrô de Vicente de Carvalho. O perfil que monitora tiroteios no Estado do Rio de Janeiro, Onde Tem Tiro, também registrou tiroteio às 19h53.

"Meu Deus do céu cheio de trabalhador aqui na rua, a bala comendo muito, que desespero dessas pessoas voltando para casa, evitem Vicente de Carvalho"; "Misericórdia, isso não vai acabar não? Deus olhai pelos moradores de lá"; "Umas 20 cabeças inocentes se abrigando aqui na parede da pizzaria e a polícia passando bem na hora… que perrengue", relataram algumas testemunhas nas redes sociais.

Região em guerra

No começo de dezembro, o clima ficou bastante instável no Morro do Juramento , após dois chefes do morro, além de outros quatro suspeitos, serem mortos durante um confronto entre policiais militares e traficantes do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).

A região continua vivendo um intenso conflito e é palco de disputa territorial entre as facções rivais. A PM, por quase uma semana, instaurou o policiamento reforçado na comunidade, mas os relatos de tiroteios permaneceram.