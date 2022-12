Praia do Leme, na Zona Sul do Rio - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 16/12/2022 19:16 | Atualizado 16/12/2022 19:42

Rio - O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) divulgou, nesta sexta-feira (16), as 17 praias da capital que estarão próprias para banho de mar, neste fim de semana.

Segundo o boletim de balneabilidade do instituto, as praias liberadas nas zonas Sul e Oeste são Grumari, Prainha, Pontal de Sernambetiba, Recreio, Barra da Tijuca (exceto a faixa em frente ao 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros e no Quebra-mar, em frente à Rua Sargento João de Faria), Joatinga, Pepino, São Conrado, Leblon (exceto em frente à Rua Rita Ludolf), Ipanema, Arpoador, Diabo, Copacabana, Leme, Praia Vermelha e Urca.

Já as impróprias, ou seja, as que não são recomendadas para banho, são Barra de Guaratiba, Vidigal, Botafogo e Flamengo.

Na Zona Norte, nos bairros Ilha do Governador e Ramos, a única praia liberada é a da Bica (exceto em frente à Rua Uçá). As impróprias são as praias do Galeão, São Bento, Jardim Guanabara, Ribeira, Engenhoca, Pitangueiras, Bandeira, B. Capanema, Guanabara, Pelônias e Ramos.

Atravessando a ponte, em Niterói, na Região Metropolitana, as praias favoráveis ao mergulho são Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.

Está desaconselhado o banho nas praias de Gragoatá, Boa Viagem, Flechas, Icaraí, São Francisco, Charitas, Jurujuba, Eva e Adão.