Chilena é presa em flagrante após furtar bolsas no Shopping LeblonDivulgação

Publicado 16/12/2022 18:09

Rio - Policiais da 14ª DP (Leblon) prenderam em flagrante, na quinta-feira (15), uma chilena que havia furtado duas bolsas em restaurantes do Shopping Leblon, na Zona Sul do Rio. A presa é apontada pela Polícia Civil de ser integrante de uma quadrilha de chilenos especializada em furtos na região.

De acordo com a distrital, os seguranças do centro comercial foram alertados sobre a presença de uma mulher em atitude suspeita circulando no local. Uma equipe, então, foi designada para monitorar a chilena, realizando uma abordagem na saída do shopping.



Durante a vistoria, a presa foi flagrada com duas bolsas furtadas com óculos, carteiras e um relógio. De acordo com a titular da 14ª DP (Leblon), Daniela Terra, a prisão só foi possível por causa da política de integração e ligação direta da distrital com o comércio local, no intuito de coibir crimes.



Após a prisão, as vítimas foram identificadas e tiveram seus pertences devolvidos em sede policial. A mulher foi encaminhada ao presídio em Benfica, na Zona Norte do Rio, onde aguarda audiência de custódia. Ela vai responder pela prática de furto.