Compra será feita com recursos economizados pela Câmara dos Vereadores nos últimos anos Leonardo Martins/ @riocasaseprediosantigos

Publicado 16/12/2022 21:27

Rio - A Câmara dos Vereadores do Rio publicou, nesta sexta-feira (16), uma resolução que autoriza a compra do Edifício Serrador, na Cinelândia, Centro do Rio, para ser a nova sede da Casa. O imóvel já foi império do empresário Eike Batista e custa R$ 150 milhões.

A aquisição da nova sede, de acordo com a Casa, tem o objetivo de reduzir gastos com aluguéis e manutenções nas instalações antigas da casa, além de melhorar o atendimento à população por meio das comissões permanentes da Câmara.

A Casa afirmou ainda que a decisão foi feita após a realização de um estudo realizado por peritos independentes, que comprova a adequação do valor do prédio ao preço de mercado. Segundo o documento, o Edifício Serrador poderia custar R$ 164 milhões, valor que está quase R$ 18 milhões acima do negociado pela Casa, R$ 146,8 milhões.

A compra será feita com recursos economizados pela Câmara dos Vereadores nos últimos anos.