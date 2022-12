Contraventor é apontado como mandante do homicídio de Natalino Espíndola, no ano passado - Reprodução/Redes Sociais

Contraventor é apontado como mandante do homicídio de Natalino Espíndola, no ano passadoReprodução/Redes Sociais

Publicado 16/12/2022 19:10 | Atualizado 16/12/2022 19:26

Rio – O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) concedeu, nesta sexta-feira (16), para o contraventor José Caruzzo Escafura, o Piruinha, de 92 anos, o direito de prisão domiciliar. Escafura estava internado desde maio, quando escorregou no banheiro da Casa do Albergado Crispim Ventino, em Benfica, na Zona Norte do Rio, e fraturou o fêmur. Desde então, 20 policiais da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) realizam a escolta.

De acordo com a desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a liminar foi deferida em razão da sua idade, 92 anos, e de seu estado debilitado de saúde, após ter se submetido a uma cirurgia devido à fratura no fêmur. Na decisão, a desembargadora relatora determinou que ele seja monitorado por tornozeleira eletrônica.

“De fato, ficou demonstrado que o paciente se encontra extremamente debilitado, seja por seu quadro de saúde, seja por sua idade avançada. Assim, considerando o teor do artigo 318 do Código de Processo Penal, DEFIRO A LIMINAR, a fim de que o paciente José Caruzzo Escafura seja colocado em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, proibição de contato com as testemunhas arroladas no processo nº 0096153-24.2022.8.19.0001 e proibição de visitas, à exceção de seus familiares e advogados, determinando, para tanto, a imediata expedição de ofício à 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital para cumprimento”, disse um trecho da decisão.

José é considerado um dos maiores contraventores do jogo do bicho. Ele estava preso desde maio deste ano, por suspeita de ter mandado matar Natalino José do Nascimento Espíndola, conhecido como Neto, dono de uma loja de carros, em julho do ano passado. Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, a ordem partiu dele e da filha, Monalisa Escafura. Natalino foi executado numa emboscada quando ia a pé para a sua loja de veículos, na Estrada Intendente Magalhães, esquina com a Rua Nova do Amorim.

Segundo a decisão, após sofrer a queda que resultou na cirurgia, Piruinha foi diagnosticado, por meio do exame de tomografia computadorizada, com osteoporose avançada e fratura do fêmur, razão pela qual foi submetido a uma cirurgia no quadril direito.