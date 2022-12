Chuva ganha intensidade sobre a Zona Norte - Pedro Ivo/ Arquivo Agência O Dia

Chuva ganha intensidade sobre a Zona NortePedro Ivo/ Arquivo Agência O Dia

Publicado 16/12/2022 18:07

Rio - A cidade do Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização às 17h20 desta sexta-feira (16), devido à previsão de chuva moderada nas próximas três horas.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e indica que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Além disso, há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.



De acordo com o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva se deslocam de forma lenta e ganham intensidade sobre a Zona Norte. O sistema ainda informa que há previsão de chuva moderada a ocasionalmente forte nas próximas horas.

Tempo nas próximas semanas



O tempo na cidade do Rio seguirá instável nos próximos dias. No sábado (17), essa instabilidade será ocasionada pelo deslocamento de um sistema de baixa pressão pelo oceano. A previsão é de pancadas de chuva isoladas na tarde e noite.



Também há previsão de chuva entre o domingo (18) e a terça-feira (20) devido à formação de um canal de umidade sobre a Região Sudeste. Pode chover de maneira fraca a moderada a partir da tarde deste domingo, até 15 milímetros, e ao longo dos próximos dias – 20 milímetros na segunda (19) e na terça-feira.



Os ventos estarão moderados a fortes na segunda-feira, podendo alcançar até 76 km/h. Já as temperaturas ficarão amenas: haverá queda de temperatura no domingo, que marcará 30ºC de máxima, seguido de sua estabilização, com máximas na casa dos 26ºC.