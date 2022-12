Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 16/12/2022 17:34

Rio - Um homem identificado como Marcelo Marcos Coutinho morreu a facadas, na madrugada desta sexta-feira (16), após uma briga na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio. Segundo informações preliminares, o suspeito pelo crime seria o marido da mulher que Marcelo estaria se relacionando quando tiveram uma luta corporal.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para checar uma ocorrência de lesão corporal na Rua Paulo Viana, em Rocha Miranda e, ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem em óbito, atingido por golpes de arma branca, e um segundo ferido ainda vivo, sendo socorrido ao Hospital Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte da cidade.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso. Um homem foi preso em flagrante e está sob custódia. Ainda segundo a corporação, a perícia foi realizada no local e outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.