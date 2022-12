Suspeita foi encaminhada à 9ª DP (Catete) - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 16/12/2022 19:51 | Atualizado 16/12/2022 19:57

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante, nesta quinta-feira (15), por usar o filho de 1 ano para pedir dinheiro na estação de metrô do Catete, na Zona Sul do Rio. De acordo com a Polícia Civil, ela estava há seis meses expondo a criança no transporte.

A suspeita foi encaminhada à 9ª DP (Catete) e autuada pelos crimes de abandono intelectual e submeter criança a vexame ou constrangimento. Na sede policial, ela alegou que, assim como outros familiares, pratica a conduta para sobreviver.

A avó do bebê compareceu na delegacia e ficou com a guarda temporária do menino.