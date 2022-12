Celebração acontecerá a partir das 13h, no Clube do Servidor, no Centro - Hermann Zimmerle / Prefeitura do Rio / SMAS

Publicado 16/12/2022 18:25 | Atualizado 16/12/2022 20:05

Rio – A magia do Natal brilhará para as crianças, adolescentes e idosos acolhidos em unidades de reinserção social da Prefeitura do Rio, na próxima segunda-feira (19), em uma tarde de confraternização organizada pela Secretaria de Assistência Social, no Clube do Servidor, que fica na Rua Ulysses Guimarães, no Centro, a partir das 13h. A celebração contará com a presença ilustre do Papai Noel, que entregará os presentes arrecadados na Campanha "Natal Acolhedor".



Recheada de atividades para todas as idades, a comemoração promete diversão para as crianças, através dos brinquedos disponíveis, como pula-pula e escorrega inflável, e para os adultos e os idosos, que poderão mexer o corpo em uma aula de zumba. Tudo isso, embalado por músicas animadas escolhidas pelo DJ.

Foi a solidariedade quem levou pessoas anônimas e funcionários da prefeitura e de instituições parceiras à doarem brinquedos, roupas, calçados e artigos de higiene pessoal para o primeiro ano da campanha, iniciada na última quinta-feira (8).

"É a primeira vez que realizamos a Campanha 'Natal Acolhedor' e, para nós, é muito importante trazer para as nossas crianças, adolescentes e idosos que estão acolhidos em nossas unidades e em situação de vulnerabilidade social, a alegria, a esperança, a harmonia e a solidariedade que são próprios do Natal", destacou a secretária de Assistência Social, Maria Domingas Pucú

Para quem deseja participar, ainda há tempo. Basta se dirigir às caixas coletoras espalhadas pela sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, no Norte Shopping, na Zona Norte, e em toda a rede socioassistencial – os 47 Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e 14 Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).



Confira onde doar:



* Centro Administrativo São Sebastião – Prefeitura do Rio – Rua Afonso Cavalcanti, 455, Cidade Nova, entre 8h e 17h, de segunda a sexta



* Norte Shopping – 2º piso, caixas coletoras próximas à árvore de natal – Avenida Dom Hélder Câmara, 5474, Cachambi, entre 10h e 22h



* CRAS – Endereços em: https://assistenciasocial.prefeitura.rio/cras/

CREAS – Endereços em: https://assistenciasocial.prefeitura.rio/creas/

Entre 8h e 17h, de segunda a sexta