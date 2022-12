Eduardo Bolsonaro terá que remover publicação em que cita canção de Chico Buarque - Divulgação

Publicado 16/12/2022 20:41

Rio - O juiz tabelar do 6º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital Lagoa Fernando Rocha Lovisi ordenou, nesta sexta-feira (16), que o deputado federal Eduardo Bolsonaro retire imediatamente a música "Roda Viva" de uma postagem feita em rede social. O descumprimento acarretará em multa diária no valor de R$ 1 mil para o filho do presidente Jair Bolsonaro.



O caso gerou polêmica no final de novembro, quando a juíza substituta Monica Ribeiro Teixeira indeferiu o mesmo pedido feito pela defesa de Chico Buarque. De acordo com a juíza substituta, faltava comprovação de que "Roda Viva" era mesmo do artista.



Nesta quinta-feira (15), o advogado de Chico, João Tancredo, entrou com uma nova ação. E, segundo ele, a redação da peça jurídica é praticamente idêntica a da ação anterior. Questionado sobre o que teria mudado, Tancredo disse "o conhecimento sobre música popular brasileira de quem analisou o caso".



"Enfim, superamos o debate despropositado sobre a autoria da canção. Podemos agora focar na finalidade principal do processo, que é tratar com respeito a obra do Chico e com o rigor da lei os desmandos do deputado. Aliás, esse é o tipo de foco que precisa ser retomado em diversas áreas no país", afirmou o advogado.



Além do pedido de urgência, a ação movida por Chico ainda cobra do deputado federal uma indenização de R$ 48 mil e a publicação da sentença condenatória na mesma rede social em que fez uso indevido da obra.

Publicação em rede social

Na publicação do dia 5 de novembro, Eduardo Bolsonaro publicou em sua conta no Instagram fotos de apoiadores bolsonaristas afirmando que o Brasil estaria sob censura. A trilha sonora escolhida pelo deputado foi "Roda Viva".

Apresentada no III Festival de MPB em 1967, Roda Viva ficou em terceiro lugar na disputa transmitida pela TV Record, atrás da vencedora "Ponteio" (Edu Lopo e Capinam) e de "Domingo no Parque" de Gilberto Gil. No ano seguinte, em 1968, a canção deu nome a uma peça também de Chico Buarque, encenada pelo Teatro Oficina. A canção Roda Viva foi gravada no disco "Chico Buarque de Hollanda – Volume 3".