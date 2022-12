Na 14ª DP (Leblon), foi constatado que o suspeito tinha seis anotações criminais por roubo, associação para o tráfico de drogas e furto - Reprodução/ Google Maps

Publicado 16/12/2022 17:20 | Atualizado 16/12/2022 17:21

Rio – Agentes do Segurança Presente prenderam, na manhã desta sexta-feira (16), um homem com mandado de prisão em aberto por roubar a bolsa de uma mulher. O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi detido na Avenida Borges de Medeiros, no Leblon, na Zona Sul da cidade.

O crime aconteceu na madrugada da última quarta-feira (14), na Rua Ataulfo de Paiva. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito rouba a bolsa da vítima com violência, quando ela já estava próxima do seu prédio.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe estava patrulhamento quando recebeu informações da Civil de que o homem estaria nas proximidades do Jardim de Alah. Após buscas no local, o assaltante foi encontrado.

O suspeito foi encaminhado para a 14ª DP (Leblon), onde o caso está sendo investigado. Contra ele, havia seis anotações criminais por roubo, associação para o tráfico de drogas e furto.