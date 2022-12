Edmar era procurado por roubo na estação de metrô do Maracanã - Reprodução

Publicado 16/12/2022 16:50 | Atualizado 16/12/2022 17:07

Rio – Policiais da 9ª DP (Catete) prenderam, na noite desta quinta-feira (15), na estação de metrô do Maracanã, na Zona Norte do Rio, um homem procurado por roubo à mão armada dentro de uma estação do metrô

De acordo com a Polícia Civil, Edmar dos Santos Lopes roubou um celular em frente àquela mesma estação no dia 5 de novembro. O crime foi capturado pelo sistema de monitoramento do MetrôRio e a fuga presenciada por um segurança no local, que foi capaz de identificá-lo.

O setor de inteligência da unidade, em conjunto com a coordenação de segurança do transporte público, tomou conhecimento da presença do suspeito no local e enviou agentes até ele, onde a prisão aconteceu.

“A interação rápida com a equipe de segurança do MetrôRio propiciou a identificação e prisão do acusado, que foi preso poucos dias depois do fato, também nas imediações de uma das estações metroviária”, destacou o delegado Felipe Santoro, titular da 9ª DP.

Edmar foi conduzido à 9ª DP, onde confessou ter sido o autor do crime e ser a pessoa que aparece nas imagens das câmeras de segurança. Ele declarou que vive em situação de rua e que a arma usada no roubo era um simulacro que havia encontrado.

A prisão foi decretada após representação do delegado titular junto ao Plantão Judiciário do Rio.