Moradores do bairro Santa Margarida, em Campo Grande, tentam invadir casa de mulher após criação de página de fofocasReprodução/Redes sociais

Publicado 16/12/2022 16:19

Rio - Mais uma mulher disse ter sido intimidada por moradores após ser acusada de criar página de fofocas na região de Santa Margarida, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, para difamar os moradores. A moça negou envolvimento com o caso e disse ter tomado as devidas providências. "Quero deixar claro que não tenho vínculo algum com a página. Não sei como me envolveram em toda essa história. Chegaram ao nível de irem no meu portão e ameaçaram minha família. As devidas providências já foram tomadas", afirmou a jovem.

Na quinta-feira (15), uma multidão se reunião na frente da casa de Iany Cabral Gitahy , de 28 anos, para acusá-la de ser a autora das fofocas. Intimidada e sofrendo ameaças de morte e invasão em sua residência, Iany foi a primeira mulher a procurar a Polícia Civil para registrar ocorrência. Ela nega ser a dona da página de "Explana Santa Margarida CG".

Veja vídeo da intimidação em frente à casa de uma das mulheres:

Grupo de pessoas se reúne na frente da casa de jovem que estaria difamando outras meninas do bairro nas redes sociais.



Reprodução / Redes sociais.

Iany havia publicado em suas redes uma crítica à página de fofoca, um dia antes da confusão. Na publicação, a moça diz sobre a dor de ter a vida exposta e pediu para que as pessoas parassem de dar visibilidade para o perfil. "Com esse "Explana Margarida" podemos ver o quanto o ser humano é capaz de não querer ver o bem de ninguém, o quanto as pessoas se interessam em ver a derrota alheia. Agora fazer uma página pra divulgar os trabalhos de amigos, elogiando e indicando ninguém quer. Triste demais. Parem gente só quem já passou por exposição em internet sabe o quanto dói ver sua vida exposta ali. Parem de dar palco para isso. Eu já passei por isso e sei o quanto é doloroso", desabafou Iany antes de ser apontada como a dona do perfil.



Ela precisou ser escoltada por policiais militares do 40º BPM (Campo Grande) para chegar à delegacia. A moça também teve o portão quebrado na confusão.

Página de fofoca se diverte com repercussão

Enquanto as moradoras são apontadas como autoras da página, os administradores reais estão se "divertindo" com a repercussão do caso. Os criadores do perfil seguem fazendo publicações de exposições de traições conjugais no bairro e divulgando áudios de ameaças que vem recebendo. Na tarde desta sexta-feira (16), o perfil "Explana Santa Margarida CG" chegou a 10.800 mil seguidores.

Procurado, o delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 35ª DP (Campo Grande), disse que a distrital está investigando o caso. Até o momento o autor verdadeiro da página não foi identificado.