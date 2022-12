Mulheres se reuniram na porta da casa da jovem, localizada em Cosmos - Reprodução / Redes sociais

Mulheres se reuniram na porta da casa da jovem, localizada em CosmosReprodução / Redes sociais

Publicado 15/12/2022 20:06 | Atualizado 15/12/2022 20:17

Rio - Uma página de fofocas em uma rede social causou enorme confusão no bairro de Cosmos, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira (15). Após postagens sobre possíveis traições amorosas, diversas mulheres se reuniram em frente à casa da jovem que seria responsável pelo perfil das publicações.

Com medo, o pai da menina acionou os policiais do 40º BPM (Campo Grande). De acordo com os agentes, as mulheres tentaram invadir a residência para agredir a suposta dona da página. Apesar da confusão, ela conseguiu deixar o local e seguiu para a 35ª DP (Campo Grande), onde a ocorrência foi registrada.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram dezenas de pessoas reunidas em frente à casa da moça. Eles pedem para que ela saia do imóvel. Não há informação se ela já havia saído antes das filmagens.

Confira