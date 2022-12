Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) lança painel para fiscalizar a entrada dos recursos do 'leilão da Cedae' nos municípios fluminenses - Reprodução

Publicado 15/12/2022 18:39 | Atualizado 15/12/2022 20:06

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Força-Tarefa Cedae (FT-Cedae / MPRJ) e com ajuda do Grupo de Apoio Técnico Especializado (Gate / MPRJ), lançou, nesta quinta-feira (15), o painel "Recursos Cedae" para facilitar a fiscalização e o acompanhamento da aplicação e do recebimento das verbas provenientes do leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) pelos municípios fluminenses.

link. A ferramenta é aberta ao público e pode ser acessada neste

O painel possibilita que o cidadão tenha uma dimensão do montante a ser recebido até 2025, dos valores já pagos em 2021 e 2022 e da quantia que ainda será repassada para cada município contemplado. Por meio de gráficos comparativos, o usuário poderá analisar os impactos orçamentários promovidos pelo ingresso dos recursos, como a elevação da receita corrente líquida municipal, a receita orçamentária per capita, as despesas correntes e os investimentos realizados pelos municípios após os repasses.

A coordenadora da FT-Cedae, promotora de Justiça Carolina Senra, falou sobre a importância da ferramenta para acompanhar a aplicação dessas verbas na melhoria da qualidade de vida da população local. "O painel tem como objetivo favorecer a fiscalização da sociedade, do MPRJ e dos diversos órgãos de controle, de modo que eles possam visualizar, de forma clara, não só os valores recebidos, mas também dados comparativos de quais gastos estão sendo priorizados pelos municípios", afirmou.

A iniciativa foi pensada durante reuniões entre a FT-Cedae e o Gate. Os dados do painel foram obtidos pelo MPRJ junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), através do convênio de cooperação firmado pelas instituições, assinado em abril deste ano. Essa atuação em conjunto visa a troca de informações e a realização de ações integradas de fiscalização e controle dos atos e contratos firmados por órgãos estaduais e municipais relacionadas às verbas provenientes do "leilão da Cedae".

Os contratos de concessão da Cedae preveem os repasses no montante de mais de R$ 10 bilhões a 46 municípios fluminenses, a serem distribuídos aos entes municipais pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Desses repasses, 80% já foram realizados nos anos de 2021 e 2022, e os 20% restantes serão repassados até 2025.