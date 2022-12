José Eduardo Neves Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, foi solto nesta quinta-feira (15) - Reprodução

Publicado 15/12/2022 18:24 | Atualizado 16/12/2022 02:32

Rio – O filho do ex-governador Sérgio Cabral deixou a cadeia, nesta quinta-feira (15), após a Justiça Federal revogar o pedido de prisão preventiva de José Eduardo Neves Cabral. Ele estava preso no Batalhão Especial Prisional (BEP), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, o mesmo local de seu pai, desde 24 de novembro, acusado de ser gerente de organização criminosa especializada na venda ilegal de cigarros. A decisão foi da juíza Rosália Monteiro, da 3ª Vara Federal Criminal do Rio.

Um dos principais alvos da operação Smoke Free, da Polícia Federal, José Eduardo teve um mandado de prisão expedido contra ele pela Justiça Federal, que foi cumprido em 23 de novembro, mas a polícia não o encontrou em casa e ele foi considerado foragido. Ele acabou se apresentando à superintendência da Polícia Federal no dia seguinte e foi preso . Outras 13 pessoas foram presas, entre elas sete PMs e um agente da própria PF, identificado como Alan Cardoso Inácio de Assis.

Além das prisões, a ação resultou na apreensão de cerca de R$ 400 mil em espécie, milhares de cigarros clandestinos, veículos de luxo, joias, mídias, celulares, computadores e documentos diversos. Ao total, foram expedidos 27 mandados de prisão preventiva e 50 mandados de busca e apreensão, pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.