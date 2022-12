Prefeitura do Rio vai custear enterro de adolescente morto na Linha Amarela | Rio de Janeiro | O Dia

Isaias Correa Dias, de 17 anos, foi esfaqueado durante um assalto na Linha Amarela - Reprodução/Redes sociais

Isaias Correa Dias, de 17 anos, foi esfaqueado durante um assalto na Linha AmarelaReprodução/Redes sociais

Rio - Sem condições para custear o enterro de Isaías Correia Dias, de 17 anos, a família do adolescente está sendo amparada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) do Rio. A informação foi obtida pelo RJTV2. O sepultamento do jovem deve acontecer na sexta-feira (16), mas o horário e o local ainda não foram disponibilizados. Isaías foi esfaqueado enquanto atravessava a passarela 3 , que liga os bairros de Pilares e Engenho de Dentro, na Linha Amarela, no fim da noite de quarta-feira (14).

Segundo testemunhas, um homem em uma moto foi cercado por criminosos durante um assalto na passarela 3 por volta das 23h. A vítima, que era amigo de Isaías, reagiu à abordagem ao perceber que os bandidos estavam com um simulacro. O adolescente passava pelo local quando viu o colega envolvido na situação e tentou ajudá-lo, no entanto, os dois foram esfaqueados pelos criminosos, que fugiram em seguida.

A dupla chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte, mas Isaías não resistiu ao ferimento e morreu no local. Isaías foi ferido no tórax. Já a outra vítima foi atingida no ombro e tem estado de saúde estável. Isaías completaria 18 anos no próximo dia 26 e era considerado pelos amigos um rapaz tranquilo e bem humorado.



Protesto pela morte do adolescente

Revoltados com a violência e em busca de justiça, familiares e amigos de Isaías interditaram a saída 4 da Linha Amarela, no início da tarde desta quinta-feira (15), por pelo menos duas horas. O ato foi acompanhado por policiais militares. Os moradores esticaram faixas pedindo por justiça e chegaram a bloquear a via com sacos e madeiras.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Isaias. A segunda vítima, que sobreviveu, foi ouvida pelos agentes. "Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas e diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime", esclareceu a corporação.