Adriano dos Santos Salvador ameaçou familiares de Vanessa Brito dos Santos - Arquivo Pessoal

Publicado 16/12/2022 07:53 | Atualizado 16/12/2022 08:19

Rio - A Polícia Militar prendeu, na noite desta quinta-feira (15), o suspeito de agredir a ex-companheira grávida com marteladas, na madrugada da última quarta-feira (14), na comunidade da Asa Branca, no bairro de Curicica, na Zona Oeste do Rio. Vanessa Brito dos Santos, de 34 anos, estava com nove meses de gestação e precisou passar por um parto cesárea de emergência após o ataque. A vítima e a recém-nascida permanecem internadas.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi localizado por equipes do 14º BPM (Bangu) em um estabelecimento do bairro de Realengo, também na Zona Oeste, a partir de uma denúncia. No local, Adriano foi detido e encaminhado para a 33ª DP (Realengo) e, em seguida, conduzido para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, que investiga o caso.

Segundo a Polícia Civil, contra o homem foi cumprido um mandado de prisão por tentativa de feminicídio. "Estamos mais aliviados. Agora, a justiça vai ser feita. Espero que ele fique muitos e muitos anos preso", afirmou a irmã da Vanessa, Thais Cristina. Nesta quinta-feira, a familiar havia relatado que Adriano ameaçou parentes da vítima e que disse a uma amiga da mulher que só entregaria se a ex-companheira não resistisse aos ferimentos e morresse.

Segundo a irmã, Vanessa permanece internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e a sobrinha na Maternidade Municipal Leila Diniz, na Barra da Tijuca. Mãe e filha apresentam quadro de saúde estável. Ainda de acordo com Thais, a expectativa é de que a recém-nascida receba alta médica até o final do ano. Por conta do estado delicado, não há previsão para que a vítima deixe a unidade em que está internada.

Vanessa e Adriano ficaram casados durante 17 anos e tiveram cinco filhas, atualmente com idades de 16, 14, 12, 8 e 7 anos. A família vivia em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, mas há cerca de um ano, a mulher decidiu se separar, por conta das constantes agressões sofridas, e passou a morar com as meninas na comunidade de Curicica. Desde então, ela vinha sendo alvo de ameaças.

No dia do crime, Adriano seguiu Vanessa até a casa dela e esperou até a madrugada para invadir o local. Por volta das 5h30, ele arrombou o portão do imóvel e a agrediu com golpes de martelo na cabeça e no rosto. No momento do ataque, as filhas de 12, 8 e 7 anos estavam na residência e uma delas pediu ajuda à uma vizinha, que acionou o Corpo de Bombeiros. O agressor conseguiu fugir do local.