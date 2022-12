Vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea - Divulgação

Publicado 14/12/2022 15:51

Rio - Uma mulher de 34 anos, que estava grávida de sete meses de uma menina, está internada em estado grave após ser brutalmente agredida a martelada pelo ex-companheiro. Devido a gravidade das agressões, a equipe médica resolveu fazer o parto prematuro do bebê. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (14) na comunidade Asa Branca, em Curicica, na Zona Oeste do Rio.



O suspeito estaria fazendo ameaças recorrentes por não aceitar o fim do relacionamento entre os dois. A mulher teria chegado a se mudar de bairro para que ele não a encontrasse. Durante a madrugada, o homem, que mora em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, invadiu a casa da vítima e a atacou.



Segundo informações, ela teria sido foi encontrada desacordada e com o rosto desfigurado. O Corpo de Bombeiros informou que levaram a mulher para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, por ser prematuro, o estado de saúde do bebê é delicado, porém, estável.

A Polícia Civil ainda não respondeu o contato para comentar o caso.