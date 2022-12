Guarda municipal agride motorista no Centro do Rio - Reprodução

Guarda municipal agride motorista no Centro do RioReprodução

Publicado 15/12/2022 22:21 | Atualizado 15/12/2022 22:30





Ao 'RJTV 2', da Rede Globo, André relatou que não houve desacato e nem lesão e disse que a vítima é a filha de 14 anos, que estava dentro do carro e testemunhou a cena. Ele contou que a adolescente tem transtorno de ansiedade e o caso agravou a síndrome, fazendo a menina passar a noite em claro.



Ele reconheceu que parou o carro em um local proibido para buscar um documento em um cartório e deixou a filha de 14 anos sozinha no carro. De acordo com o exposto pelo homem, o agente foi ríspido com a adolescente. Ele disse que André a intimidou e fez pressão moral, dizendo que iria aplicar multa e rebocar o carro. O pastor, então, questionou o agente, que foi para cima dele e precisou ser afastado. Ainda segundo o pastor, quando ele foi entrar no carro, o guarda municipal atirou um pedregulho na janela do automóvel, quebrando o vidro, e em seguida abriu a porta do veículo e começou a socar Daniel.



O pastor afirmou ainda que foi chamado de ‘preto safado’ pelo agente. Já a Guarda Municipal do Rio informou que André foi afastado das ruas e que a corregedoria apura o caso. Daniel disse que buscará reparação na Justiça.





Entenda o caso





Guarda Municipal é flagrado agredindo motorista no Centro do Rio, nesta quarta-feira, (14). O agente relatou que fez abordagem ao veículo após identificar estacionamento irregular.



Vídeo: Rede Social pic.twitter.com/ZO2gb1a5yf — Jornal Meia Hora (@meiahora) December 14, 2022



Ainda no vídeo, pedestres xingam o agente e o chamam de covarde. Procurada na ocasião, a Guarda Municipal do Rio informou que a sua corregedoria estaria acompanhando o caso e relatou que o agente alegou que fez a abordagem ao veículo após identificar estacionamento irregular em ponto de ônibus.



Em nota, a Guarda Municipal justificou também que de acordo com o relato do agente, o condutor chegou em seguida, questionou a ação, desferiu um soco contra ele e entrou no veículo.

"O agente deu voz de prisão, mas diante da recusa e resistência do homem, tentou retirá-lo do carro e também desferiu golpes contra o condutor. O agente contou que saiu do lugar para prevenir ser agredido ou linchado. O caso foi relatado à base, o GM já foi afastado das ruas para apuração e a ocorrência está sendo registrada", explicou em comunicado.