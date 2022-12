Estátua fica na Rua General Garzon, no Jardim Botânico, e foi inaugurada em 2010 - Divulgação

Publicado 15/12/2022 21:50

Rio – A Prefeitura do Rio, em conjunto com a Secretaria Municipal de Conservação, recolocou, nesta quinta-feira (15), o microfone da estátua do apresentador Chacrinha, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. A peça foi reinstalada após um vendedor local ter evitado uma tentativa de furto e entregado um gari da Comlurb, que acionou a Gerência de Monumentos e Chafarizes da Conservação.

Para a secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco, a iniciativa do vendedor, Gabriel Senna, e do gari, Gustavo Soares, merece aplausos. “Sempre pedimos para que a população nos ajude a zelar pelos monumentos e ficamos muito felizes com a atitude do Gabriel, que se mostrou um verdadeiro guardião do Chacrinha. Não apenas a Conservação, mas toda a cidade agradece a ele e ao Gustavo”, afirmou ela.

De acordo com o vendedor, que também é morador do Jardim Botânico, o microfone teria caído após um homem tentar roubar a peça.

“Um senhor parou do lado da estátua e forçou o bacalhau e o microfone, deixando o microfone solto para, provavelmente, vir buscar mais tarde. Depois que ele saiu, fui até lá, peguei o microfone e guardei. Quando encontrei o Gustavo, que é gari, deixei o microfone com ele, para que entregasse a quem poderia colocar no lugar”, acrescentou.

Já o membro da companhia de limpeza, disse já ter testemunhado mais de uma tentativa de furto envolvendo o monumento. “Em outra ocasião, um rapaz parou com um caminhão do outro lado da rua e saltaram duas pessoas que tentaram forçar a estátua. Perguntei o que estavam fazendo e eles saíram. A gente está na rua, trabalhando, e não vai admitir uma coisa dessas”, garantiu Gabriel.

A estátua de Chacrinha fica na Rua General Garzon, no Jardim Botânico, e foi inaugurada em 2010. Assinada pelo cartunista, escultor, ilustrador e artista plástico Ique, a peça é feita em bronze, em tamanho natural, e traz Chacrinha com sua roupa de apresentador, segurando um bacalhau e levando a célebre buzina que usava para eliminar calouros.