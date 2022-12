Em 68 anos, esta é a primeira vez que uma mulher ocupa a chefia da instituição - Divulgação

Publicado 16/12/2022 21:17

Rio - O governador Cláudio Castro nomeou, nesta sexta-feira (16), Patrícia Cardoso como a nova defensora pública-geral do Estado. Em 68 anos, esta é a primeira vez que uma mulher ocupa a chefia da instituição. Patrícia foi a primeira colocada com 55,4% dos votos em eleição interna realizada no dia 4 de novembro e compôs a lista tríplice, seguida por Suyan Liberatori (36,4%) e Sheila Soares (27,1%).

“Ter a Patrícia Cardoso à frente desta importante instituição quebra um ciclo de apenas homens assumindo este cargo e é de uma simbologia sem tamanho. Com a sua vasta experiência nas mais diferentes frentes, não tenho dúvidas de que veio para somar. Desejo que tenha êxito na sua nova função e que possa dar continuidade ao brilhante trabalho que já executava na Defensoria”, disse o governador, Cláudio Castro.

A tradição da instituição em ter como escolhido para o mais alto cargo da Dprj a pessoa votada pela maioria das defensoras e defensores seguiu com a nomeação de Patrícia Cardoso. A lista com os nomes indicados para chefiar a Defensoria no biênio 2023-2024 foi entregue em 1º de dezembro ao governador.

Como nova defensora pública-geral do Estado, Patrícia tem o objetivo de garantir o modelo público de assistência jurídica integral e gratuita para toda a sociedade fluminense, como está na Constituição Federal, a partir da autonomia e independência da Instituição. Além disso, pretende aprimorar as ferramentas tecnológicas como instrumento necessário ao desenvolvimento das atividades institucionais.

“Ter uma mulher nesse cargo de poder é muito importante e emblemático. Somos uma instituição majoritariamente feminina. Quero estruturar cada vez mais nossa pauta de direitos da mulher. Cada minuto da minha gestão será transformador sob a perspectiva de gênero, dentro e fora da instituição. A gente tem potencial para mudar ainda mais”, disse Patrícia.

A mais nova defensora pública-geral, Patrícia Cardoso Maciel Tavares, é defensora pública desde 1994. Graduada em Direito pela Universidade Gama Filho, foi professora e coordenadora de disciplina do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá entre 1998 e 2010. É titular do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) desde 2011, tendo sido subcoordenadora de Superendividamento em 2013 e coordenadora de 2015 a 2020.

Desde outubro de 2020, exerce a função de coordenadora Cível da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, sendo responsável por toda a assessoria institucional em matéria cível, com foco na atuação estratégica, criando projetos e dinâmicas para o aperfeiçoamento da atuação das(os) defensoras(es) públicas(os).