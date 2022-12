Coletivo vai rodar primeiro na Transolímpica - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 16/12/2022 08:42 | Atualizado 16/12/2022 08:44

Rio - Os novos ônibus do sistema BRT, anunciados pela prefeitura em setembro , começam a circular nesta sexta-feira (16) na Transolímpica. Serão 40 veículos destinados para a via onde passam diariamente, em média, 24 mil pessoas.

Os articulados possuem uma cabine de segurança para proteger os motoristas, a pedido dos próprios rodoviários. Nas cores amarela e preta, os veículos também contam com entradas USB, para carregamento de aparelhos eletrônicos, um número maior de assentos para pessoas com mobilidade reduzida e um aumento no espaço interno.

O modelo conta ainda com tecnologias como sistema de próxima parada, com aviso por meio de dispositivos audiovisuais que alertam sobre as próximas estações de desembarque, ar-condicionado, botão de pânico na cabine do motorista, sistema de comunicação do motorista aos passageiros com microfone instalado na cabine do motorista, aviso sonoro de fechamento das portas de embarque e desembarque.

Segundo a prefeitura, os novos veículos devem começar a rodar no corredor Transcarioca em março. O último a receber a nova frota será o corredor Transoeste. Em novembro, 270 novos ônibus foram comprados para operar no sistema

Mais segurança

Os novos ônibus possuem um dispositivo que não permite a circulação de portas abertas. A ideia da Mobi-Rio e da prefeitura é evitar novos acidentes. No dia 3 de novembro, Henrique Lima, de 21 anos , morreu após ficar duas semanas internado depois de cair de um BRT em movimento no corredor Transoeste.