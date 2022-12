Henrique Lima, de 21 anos, morreu cerca de duas semanas após cair de ônibus do BRT - Reprodução

Publicado 03/12/2022 11:16

Rio - O jovem Henrique Lima, de 21 anos, que caiu de um BRT em movimento, morreu na madrugada deste sábado (3), depois de passar cerca de duas semanas internado. O acidente aconteceu no último dia 19 de novembro, na Avenida Dom João VI, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, entre as estações Magarça e Mato Alto, no corredor Transoeste. Após a queda, Henrique foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros de Guaratiba e encaminhado para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande , onde permaneceu por duas semanas, mas não resistiu aos ferimentos. O jovem teve politraumatismo craniano e estava internado em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade hospitalar. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).Na ocasião, por meio de nota, a Mobi-Rio, que opera o sistema, informou que o passageiro estava na porta e acabou se desequilibrando e caindo ao tentar forçar a passagem para mantê-la aberta durante a viagem. Ainda de acordo com a concessionária, o motorista do veículo foi avisado pelos próprios passageiros, parando na estação mais à frente.Ainda não há informações sobre o velório e enterro de Henrique.