Não houve feridos e nem confronto durante a ação dos policiais - Divulgação/PMERJ

Publicado 03/12/2022 17:34

Rio - Policiais militares prenderam, na manhã deste sábado (03), quatro suspeitos, no Morro Chapéu Mangueira, no bairro do Leme, na Zona Sul. Com eles foram encontradas uma pistola modelo glock, carregadores e bombas caseiras.

De acordo com militares da Unidade de Policia Pacificadora Chapéu Mangueira, uma equipe estava em patrulhamento pela região quando foi acionada no Leme, após denúncias anônimas.

Depois da captura dos suspeitos, os policiais apreenderam uma pistola, dois rádios transmissores, sete carregadores, além de duas bombas de fabricação caseira. O policiamento foi reforçado na região e a ocorrência encaminhada à 12ª DP (Copacabana).