Clima da Copa do Mundo tomou conta de alunos e professores - Divulgação

Clima da Copa do Mundo tomou conta de alunos e professoresDivulgação

Publicado 03/12/2022 14:52 | Atualizado 03/12/2022 17:08

Rio - Neste domingo (4) ocorre a prova do Vestibular Estadual 2023 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). A prova vai contar com 60 questões objetivas e uma redação, seguindo o formato de Exame Único, e os vestibulandos aproveitam o sábado para dar uma última revisada nos conteúdos que podem ser cobrados.



O vestibular vai oferecer 6.256 vagas em 75 cursos de graduação, localizados nas cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende.



Pensado nisso, o Colégio Ao Cubo, juntamente com o o Pré-Vestibular Social Dona Zica, tiveram a iniciativa de realizar um aulão temático de preparação para vestibular, com foco na inclusão social, na véspera da prova.



Os jovens da comunidade da Mangueira, alunos do pré-vestibular e do colégio, tiveram, na manhã deste sábado (3), uma super aula como uma última revisão antes de prestarem o vestibular.