Moradores do Morro do Juramento vivem dias tensos na comunidade após mortes de chefes do tráficoReprodução/Redes sociais

Publicado 03/12/2022 20:34

Rio - Moradores do Morro do Juramento, na Zona Norte do Rio, tiveram um sábado (3) tenso, com muitos fogos e tiros na comunidade. Equipes do 41° BPM (Irajá) reforçaram o patrulhamento no entorno da região e não houve registro de confrontos. O clima instável está instaurado desde a quinta-feira (1), quando dois chefes do morro, além de outros quatro suspeitos, foram mortos durante um confronto entre policiais militares e traficantes do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).

Há ainda um sexto homem preso sob custódia no Hospital Estadual Getúlio Vargas. De acordo com a direção da unidade de saúde, Marcelo Bastos Fernandes, o 'Ratinho', tem estado de saúde estável.



As mortes de Rodrigo Barbosa Marinho, o 'Titio Rolinha', e Hevelton Nascimento Júnior, o 'Bad Boy', foram consideradas uma baixa na chefia do tráfico local. Em resposta aos óbitos, o CV, facção que domina a comunidade, soltou queimas de fogos durante a tarde deste sábado (3) e disparou tiros. A plataforma Fogo Cruzado também registrou tiroteio na comunidade às 15h05.

Fogos e tiros em diversas comunidades dominadas pelo ( CV .) Informações homenagem para os mortos operação no Morro do Juramento. pic.twitter.com/7uifeFBO7H — Favela Caiu No Face (@FavelacaiunFc) December 3, 2022

Os mortos na ação policial foram enterrados neste sábado (3), sem grande aglomeração nos cemitérios.

'Titio Rolinha' saiu pela porta da frente da cadeia

Rodrigo Barbosa, o 'Titio Rolinha', de 49 anos, chefe do Morro do Juramento, na Zona Norte, estava foragido da Justiça desde abril deste ano. Contra ele constava um mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais do Rio. O traficante saiu pela porta da frente da cadeia no mês de março , após ser beneficiado pelo regime semiaberto, sob alegação de bom comportamento nos últimos 11 anos em que ficou recluso. Titio Rolinha estava preso desde 2011 e ingressou no mundo do crime há pelo menos 25 anos.

Contra ele também constam seis processos criminais, a maioria por associação criminosa, tráfico de drogas e roubo e sua pena era de 34 anos de prisão. Sua posição era de 'general' no Morro do Juramento, assim conhecido por criminosos de sua facção, o Comando Vermelho (CV). O criminoso também chefiou o tráfico da Favela do Rodo, em Santa Cruz, na Zona Oeste.