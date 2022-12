Rodrigo Barbosa Marinho, mais conhecido como Titio Rolinha, chefe do tráfico no Morro do Juramento - Divulgação

Rodrigo Barbosa Marinho, mais conhecido como Titio Rolinha, chefe do tráfico no Morro do JuramentoDivulgação

Publicado 02/12/2022 17:43 | Atualizado 02/12/2022 18:39

Rodrigo Barbosa Marinho, o 'Titio Rolinha', de 49 anos, chefe do Morro do Juramento, na Zona Norte, estava foragido da Justiça desde abril deste ano. Contra ele constava um mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais do Rio. O traficante saiu pela porta da frente da cadeia no mês de março, após ser beneficiado pelo regime semiaberto, sob alegação de bom comportamento nos últimos 11 anos em que ficou recluso. Titio Rolinha estava preso desde 2011 e ingressou no mundo do crime há pelo menos 25 anos. Rio - Morto em um confronto com a polícia na quinta-feira (1º) , o ', de 49 anos, chefe do Morro do Juramento, na Zona Norte, estava foragido da Justiça desde abril deste ano. Contra ele constava um mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais do Rio. O traficante saiu pela porta da frente da cadeia no mês de março, após ser beneficiado pelo regime semiaberto, sob alegação de bom comportamento nos últimos 11 anos em que ficou recluso. Titio Rolinha estava preso desde 2011 e ingressou no mundo do crime há pelo menos 25 anos.

Contra ele também constam seis processos criminais, a maioria por associação criminosa, tráfico de drogas e roubo e sua pena era de 34 anos de prisão. Sua posição era de 'general' no Morro do Juramento, assim conhecido por criminosos de sua facção, o Comando Vermelho (CV). O criminoso também chefiou o tráfico da Favela do Rodo, em Santa Cruz, na Zona Oeste. A morte dele foi considerada uma baixa importante para o tráfico local. Além dele, o chefe do Morro do Juramentinho está entre os seis mortos no confronto.

Trata-se de Hevelton Nascimento Júnior, o 'Bad Boy', que estava na lista de procurados do Disque Denúncia com recompensa de R$ 1 mil. Ele possui ficha criminal extensa, como assalto a mão armada, homicídio e associação ao tráfico de drogas. Ultimamente, ele liderava o Morro do Juramentinho, em Vicente de Carvalho, e também seria responsável por comandar os assaltos a cargas e veículos na região.

Suspeito está preso sob custódia

Após o confronto entre policiais militares e traficantes do CV e TCP, um suspeito foi preso e está sob custódia no Hospital Estadual Getúlio Vargas desde o início da noite de quinta-feira (1º). Marcelo Bastos Fernandes, vulgo 'Ratinho', atuava no tráfico lidando diretamente com os seis homens mortos na ação. Ratinho foi preso junto com Titio Rolinha em 2011 e também teria sido solto com o mesmo benefício concedido ao chefe do tráfico, mas não retornou para a cadeia. De acordo com a direção do hospital, Marcelo tem estado de saúde estável.

Policiamento reforçado no Morro do Juramento

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as cinco unidades escolares da região do Morro do Juramento prestam atendimento remoto, para garantir a segurança de alunos e funcionários, em decorrência de instabilidade na área. A pasta explicou ainda sobre o Programa Acesso Mais Seguro que diminui os riscos à população em zonas de conflito.

A ação na localidade ocorreu uma semana após a operação que ocasionou em seis pessoas mortas e um PM baleado. De acordo com a corporação, no fim da tarde desta quinta (1º), quando as equipes do 41ºBPM (Irajá) saíam de uma operação no Juramento, criminosos do Juramentinho, que se deslocavam para tentar ocupar a comunidade que havia sido alvo da operação, atacaram os policiais e houve confronto.

A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os policiais militares que participaram da ação foram ouvidos e as armas foram apreendidas para confronto balístico. As armas dos suspeitos também foram apreendidas. Diligências estão sendo realizadas para esclarecimento dos fatos.