Agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) investigaram o caso e prenderam o estuprador - Divulgação

Agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) investigaram o caso e prenderam o estupradorDivulgação

Publicado 02/12/2022 18:36

Rio – A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (2), um homem acusado de estuprar e engravidar a própria filha, de 12 anos. Segundo investigações, a vítima sofria os abusos desde os 6 anos. O crime foi descoberto pela mãe da menina quando ela estava com 32 semanas de gestação. A apuração contou com o apoio da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav).

Agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) descobriram que o homem se aproveitava dos momentos em que ficava sozinho com a criança para cometer os abusos. Ele também ameaçava matar a mãe e a irmã da vítima caso ela contasse sobre o crime. O acusado se escondeu na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, e passou a fazer ameaças também à ex-companheira, caso os fatos fossem denunciados à polícia.



Os agentes realizaram diligências e localizaram o suspeito, que foi conduzido à 42ª DP para prestar esclarecimentos sobre os fatos. Ele admitiu que manteve relação sexual com a filha, mas alegou que foi uma única vez, quando estava sob o efeito de álcool e a confundiu com a ex-companheira, que tem o triplo de idade da filha.



Ele foi capturado com um mandado de prisão temporária pelo crime de estupro de vulnerável.