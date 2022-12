Fogo teria começado após detonação de fogos de artifício durante o fim do jogo da seleção do Brasil - Reprodução de Vídeo

Fogo teria começado após detonação de fogos de artifício durante o fim do jogo da seleção do BrasilReprodução de Vídeo

Publicado 02/12/2022 19:34 | Atualizado 02/12/2022 21:22

Rio - Um incêndio atinge uma área de mata em um morro de Copacabana, na Zona Sul do Rio, desde o fim da tarde desta sexta-feira (2). Imagens feitas por moradores de prédios próximos ao local mostra o fogo se alastrando em direção ao topo do morro.

Vídeo mostra incêndio em área de Copacabana, na Zona Sul.



Crédito: Reprodução#ZonaSul #ODia pic.twitter.com/HVmi8aP4k7 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 3, 2022

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Copacabana, com apoio do quartel da Gávea, foi acionado para o local de mata, às 17h57, na altura da Rua Cinco de Julho. Não há registro de feridos. As equipes continuam no local tentando apagar as chamas e impedir que elas se alastrem pela área de mata.As chamas teriam começado após a detonação de fogos de artifício durante o jogo da Seleção Brasileira.Relatos na internet sugerem que as chamas ainda estão fortes e que é possível ver o rastro de fogo até de bairros vizinhos. "Do Vidigal tá (sic) dando pra ver a montanha em Copacabana pegando fogo, sinistro", escreveu uma usuária do Twitter.