Clima segue frio e nublado em toda a cidade do Rio. Foto: Reginaldo Pimenta/Agencia O Dia - Reginaldo Pimenta/Agencia O Dia

Publicado 02/12/2022 20:19 | Atualizado 02/12/2022 20:39

Rio - A previsão do tempo para este fim de semana na cidade do Rio é de céu nublado e sem chuva, de acordo com o sistema meteorológico Alerta Rio. Nesta sexta-feira (2), a nebulosidade variou ao longo do dia, indo de nublado a parcialmente nublado, além da ausência de chuva. Os ventos ficaram fracos a moderados, sendo mais intensos durante a tarde e as temperaturas permaneceram estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 21,8° C e máxima de 36,2°C.

Neste sábado (3) e domingo (4), o tempo segue parcialmente nublado com ventos moderados, além da máxima de 33ºC e mínima de 21º C. Já na segunda-feira, o clima deve mudar, com previsão de pancadas de chuvas a partir da tarde e máxima de 36°C e mínimo de 20°C.

Na terça-feira, a chuva deve diminuir para fraca a moderada em áreas isoladas, com máxima de 33°C e mínima de 21°C. O vento deve seguir fraco a moderado.