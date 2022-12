O ciclista Márcio Freire Rodrigues, de 43 anos, será enterrado neste sábado (3) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 02/12/2022 15:46 | Atualizado 02/12/2022 16:21

Nestes dias, a família lutou para liberar o corpo no Instituto Médico Legal (IML). Segundo o filho da vítima, a demora ocorreu pela causa do falecimento. Por ter sido atropelamento, foi preciso fazer perícia do acidente, atrasando a chegada do corpo ao IML. Consequentemente, este atrasou levou à lentidão para a liberação do atestado de óbito. Márcio, de 43 anos, estava pedalando na Avenida Niemeyer , do lado do bairro de São Conrado, na Zona Sul, quando foi atropelado por uma van e arremessado da pista até a costão da avenida. O quartel do Corpo de Bombeiros da Gávea fez o resgate e o encaminhou ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul, onde ele não resistiu aos ferimentos e morreu.O motorista do veículo teria perdido o controle após o pneu ter furado e acabou atingindo a vítima. O acidente ocorreu próximo ao início da faixa dos ciclistas, na altura do número 550.