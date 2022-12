Vítima foi atacada por disparos de arma de fogo na Rua Cândido Benício - Reprodução

Vítima foi atacada por disparos de arma de fogo na Rua Cândido BenícioReprodução

Publicado 02/12/2022 21:38 | Atualizado 02/12/2022 21:40

Rio - O homem de aproximadamente 25 anos, morto durante um tiroteio na Praça Seca , Zona Oeste do Rio, é suspeito de envolvimento com cobranças ilegais impostas pela milícia da região. Segundo informações preliminares, os autores dos disparos seriam traficantes do Comando Vermelho (CV) que tentam ocupar territórios na comunidade Bateau Mouche , localizada no mesmo bairro. Os criminosos tinham o rapaz, que não teve o nome divulgado, como alvo principal. No entanto, durante os disparos, a idosa Norma Silva, de 70 anos, foi baleada na cabeça e morreu.

De acordo com testemunhas, uma moto teria passado atirando na Rua Cândido Benício, próximo à Rua Albano, e acertado as vítimas. A região é um dos redutos de Danilo Dias, o 'Tandera', miliciano mais procurado do estado do Rio.

Moradores da comunidade Bateau Mouche sofrem com os conflitos intensos de disputa territorial entre a milícia e o CV desde junho deste ano. Traficantes da maior facção criminosa do Rio de Janeiro invadiram pontos da comunidade antes dominados por grupos paramilitares.



Policiais Militares reforçaram o policiamento na região e agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foram chamados para o local para realização de uma perícia. As investigações estão em andamento para identificar o autor e a motivação do crime.