Moradores relatam intenso tiroteio no Morro do Bateau Mouche, na Praça SecaArquivo/Divulgação

Publicado 15/06/2022 19:57

Rio - Moradores da comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio, sofreram com mais um dia de tiroteio na região, na tarde desta quarta-feira. O local vive um conflito intenso de disputa territorial entre a milícia e o Comando Vermelho (CV) desde o início do mês.

Moradores relatam que traficantes do CV invadiram alguns pontos da comunidade, que eram dominados por grupos paramilitares. Alguns perfis nas redes sociais tentaram alertar as pessoas que passavam pela região para que se protegessem dos disparos.

A Polícia Militar informou que, até o momento, não há ocorrência a cargo do batalhão na região.

Na terça-feira (14), policiais do 18ºBPM (Jacarepaguá), em conjunto com equipes do 2º Comando de Policiamento de Área (2CPA) e do Batalhão de Choque (BPChq), realizaram uma operação nas comunidades da Covanca, em Jacarepaguá; e Bateau Mouche, na Praça Seca , Zona Oeste do Rio. De acordo com a PM, a ação teve o objetivo de prender criminosos e apreender armas, além de reprimir a instabilidade territorial causada por disputas entre a milícia e traficantes. No entanto, não houve registro de prisão ou apreensão.

Já no sábado (11), traficantes do CV também tentaram invadir a área de mata do Morro da Covanca, no Tanque, comunidade vizinha à comunidade Bateau Mouche. Segundo informações de moradores, o CV também teria tomado as localidades da Caixa d'água, Pendura e Caicó. Os traficantes encontraram forte resistência dos milicianos.