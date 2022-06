PMs estão atuando nas comunidades da Covanca e Bateau Mouche, em Jacarepaguá - Reprodução TV Globo

Publicado 14/06/2022 07:08 | Atualizado 14/06/2022 07:39

Rio - Policiais do 18ºBPM (Jacarepaguá), em conjunto com equipes do 2º Comando de Policiamento de Área (2CPA) e do Batalhão de Choque (BPChq), realizam na manhã desta terça-feira uma operação nas comunidades da Covanca, em Jacarepaguá; e Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio.

De acordo com a PM, a ação tem objetivo de prender criminosos e apreender armas, além de reprimir a instabilidade territorial causada por disputas entre a milícia e traficantes.

Até o momento, não há informação sobre prisões, feridos ou apreensões.