Pai e filho estavam dentro de barco que virou e afundou no marArquivo Pessoal

Publicado 14/06/2022 14:30

Rio - O Corpo de Bombeiros continua com as buscas do adolescente de 15 anos que desapareceu, na madrugada deste domingo (12), após o barco em que estava afundar, em Quissamã, no Norte Fluminense . De acordo com a corporação, são utilizadas motos aquáticas, mergulhadores e um drone na tentativa de encontrar Vinícius Fraga Rodrigues.