O estudante de Nutrição Fábio Leandro usou as redes sociais para denunciar que sofreu racismo no Teatro IpanemaFoto: Reprodução do Instagram

Publicado 14/06/2022 12:08 | Atualizado 14/06/2022 12:16

Rio - A Polícia Civil está investigando um caso de racismo ocorrido dentro de um teatro administrado pela Prefeitura do Rio. O caso veio à tona após o estudante de Nutrição Fábio Leandro Souza do Nascimento, de 25 anos, usar as redes sociais para denunciar que foi acusado de ter roubado o guarda-chuva de uma mulher. Tudo aconteceu no último sábado (11), após o espetáculo "Nem Todo Filho Vinga", no Teatro Ipanema, na Zona Sul, onde Fábio estava com a esposa, a atriz Mariana Bastos, para ver a peça.

"Após assistir o espetáculo, uma peça que fala sobre racismo, minorias, corpos favelados como o meu, se inserindo em lugares que antes era só dos "privilegiados", eu, homem preto favelado não posso exercer o meu direito de existir, de ter objetos básicos, estar arrumado e assistindo uma peça em um bairro nobre como Ipanema com minha esposa?", indagou ele.

O vídeo, postado no último domingo, viralizou. Além de relatar o que aconteceu, a gravação mostra imagens feitas pela esposa, logo após a confusão. São seis minutos de gravação onde ele desabafa: "Fui acusado de roubar o guarda-chuva de uma pessoa branca que estava lá vendo a peça, também. E se ali perto de mim não tivessem pessoas para confirmar a história, indo a meu favor, eu poderia estar preso. Ela veia agressivamente na minha direção já puxando o meu guarda-chuva e dizendo que era dela".

Orientado por advogados, o jovem foi à 14ª DP (Leblon), no fim da tarde de segunda-feira (13) para registrar a ocorrência. Ele chegou à delegacia na companhia da advogada Michelle Caram, que o representa, e também da namorada. "Ele relatou aos investigadores tudo o que aconteceu, a maneira como tudo se deu e entregou as imagens gravadas no dia. Arrolamos testemunhas que participaram da cena, viram a cena e confirmam toda a história relatada por Fábio. Agora, as autoridades policiais vão investigar o caso", disse a advogada, contando ainda que os policiais enquadraram o caso como injúria por preconceito.

Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura, responsável pela gestão do Teatro Ipanema, disse que "lamenta o ocorrido e reafirma o compromisso de uma gestão pública que integre a cidade para que pessoas negras possam circular livremente por espaços públicos e privados sem serem afetadas pelo racismo” e complementa dizendo “o quão significativo é isso acontecer justamente numa peça de um grupo vindo da Maré e que trate de temas como racismo e violência", diz a nota.



A direção do espetáculo "Nem Todo Filho Vinga" também usou as redes sociais para se solidarizar com Fábio e repudiar o ocorrido: "Denúncia de racismo após o espetáculo!!! Nós, da CIA Cria do Beco, repudiamos toda e qualquer atitude racista. Uma mulher acusou um amigo negro, favelado, de ter roubado seu guarda-chuva. Sim, um guarda-chuva. A cena foi caótica, estendeu-se na rua, num constrangimento terrível. Continuaremos ocupando esses espaços e trazendo nossa galera pro teatro. Todo nosso apoio e afeto Fábio Leandro".