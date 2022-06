Salvador Meireles Constantino está internado na UTI do Hospital Estadual Alberto Torres - Reprodução Internet

Publicado 14/06/2022 09:52

Rio - O entregador de bebidas baleado durante um ataque a tiros contra traficantes nesta segunda-feira, no bairro Ipiiba, em São Gonçalo , Região Metropolitana do Rio, continua internado no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), Salvador Meireles Constantino foi atingido no abdômen, passou por uma cirurgia e está internado na UTI com o quadro de saúde estável nesta terça-feira.

Um outro entregador que prestava serviço na Estrada dos Bichinhos também foi atingido pelos disparos, mas não resistiu aos feridos e morreu. Outros dois homens, apontados pela polícia como criminosos, que seriam os alvos do atentado também morreram no local. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Salvador foi socorrido pelo motorista do caminhão à UPA de Santa Luzia, no mesmo município, e depois transferido para o Hospital Alberto Torres.

Testemunhas relataram que criminosos atiraram em direção a traficantes que dominam a região de Ipiiba, e houve confronto. Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar a entrada do entregador baleado na UPA. Na unidade de saúde, a equipe constatou que a vítima estava recebendo atendimento, e que outras pessoas possivelmente estariam feridas no local do crime.

Os PMs, então, localizaram as três pessoas mortas. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) foi acionada e fez perícia no local. Agentes fazem buscas para tentar localizar os autores do crime.

Em nota, o Grupo Petrópolis lamentou a morte de um dos seus colaboradores e a internação de outro. A empresa ainda informou que está em contato com as famílias para prestar toda a ajuda necessária.