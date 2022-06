Funcionário foi demitido depois de agredir passageira - Redes Sociais / Reprodução

Publicado 14/06/2022 21:51

Rio - Uma jovem identificada como Wictorya Andrade, relatou, nas redes sociais, que foi agredida por um fiscal após entrar em um ônibus sem máscara. O caso aconteceu por volta das 7h da manhã desta terça-feira (14), em Itaipava, distrito de Petrópolis, na Região Serrana do Rio. O rapaz foi demitido horas depois do ocorrido.

"Fui entrar no ônibus, não sabia que tinha que colocar a máscara, o fiscal foi falar comigo. Primeiro, ele me puxou. Eu desci e falei com ele. Fui lá, comprei a máscara e falei com ele que ele não pode puxar os outros, e ele me agrediu de novo. Eu filmei, está filmado. Vou colocar aqui (Instagram) pra todo mundo ver e vou correr atrás dos meus direitos", disse a vitíma.



Em um dos vídeos gravados pela jovem, é possível ver o rapaz tentando chutá-la quando ela diz que está filmando. Logo após, ele corre atrás dela, que grita por socorro. Procurada pelo DIA, o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, disse que repudia veementemente qualquer ato de violência "como o ocorrido na manhã desta terça-feira (14) envolvendo um colaborador da empresa TURP e uma passageira, no Terminal Itaipava".

Ele afirmou que determinou que o presidente da CPTrans, Jamil Sabrá, tomasse todas as providências para dar assistência à usuária e exigisse atitude imediata da empresa Turp. Por fim, disse que reforçou a necessidade de treinamentos periódicos das empresas de ônibus com seus colaboradores, inclusive no que se refere ao atendimento aos usuários. O funcionário que agrediu a passageira foi demitido por justa causa.