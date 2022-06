Agentes da Polícia Federal durante operação na Baixada Fluminense nesta quarta (15) - Divulgação

Publicado 15/06/2022 08:56

Rio - A Polícia Federal deflagrou a Operação Mineralis, nesta quarta-feira (15), na Baixada, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa de agentes públicos que auxilia e protege atividades de exploração irregular de areia em Duque de Caxias.



Na ação, os policiais cumprem dois mandados de busca e apreensão em endereços nas cidades de Belford Roxo e Caxias. As investigações tiveram início após a prisão do administrador do areal, do transportador da areia extraída e do "olheiro" que vigiava e avisava da aproximação policial, em março do ano passado.